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Gazze'de Müslümanlar ve Hristiyanlar Ekmeği Bölüşüyor: Dayanışma ve Mücadele Süreci

Gazze'deki Müslüman ve Hristiyanlar, İsrail'in saldırıları altında dayanışma göstererek zor günleri birlikte aşmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:50
Gazze'de Müslümanlar ve Hristiyanlar Ekmeği Bölüşüyor: Dayanışma ve Mücadele Süreci

Gazze'deki Müslüman ve Hristiyanların Dayanışması

Gazze Şeridi'nde, Müslümanlar ve Hristiyanlar, İsrail'in 14 aydır sürdürdüğü saldırılarla karşı karşıya kalırken, Saint Porphyrius Kilisesi’nde dayanışma içerisinde yaşıyor. Bu zor günlerde, yaşamlarını paylaşıyorlar.

İnsani Yardım Çabaları Devam Ediyor

Müslüman ve Hristiyan topluluklar, İsrail’in uyguladığı aç bırakma ve gıda yardımlarının girişini engelleme politikaları sebebiyle yaşanan sıkıntılarla mücadele ediyor. Filistinli girişimciler, Gazze'deki Hristiyan sakinlere destek olabilmek amacıyla yardım kampanyaları başlattı.

Bölgedeki Saint Porphyrius ve Holy Family kiliselerine ulaşan gıda paketleri, zor günleri aşmaya yönelik birer destek niteliği taşıyor. Yardım paketlerinde temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor; ancak bu yardımlar, mevcut kıtlık ve kuşatma koşullarında yetersiz kalıyor.

Peder Silas'tan Açıklama

Saint Porphyrius Kilisesi Papazı Peder Silas, 250 yerinden edilmiş kişinin arasında 53 Müslümanın bulunduğunu dile getirdi. Silas, “Müslümanlar ve Hristiyanlar hep birlikte yan yana yaşıyor ve yaşamı paylaşıyor,” ifadelerini kullandı.

Hristiyanların Dayanıklılığı ve Destek Çabaları

Cemre Yardım Derneği Sorumlusu Şifa Cabir, Hristiyanlara destek amacıyla gıda kolileri hazırlandığını ve bu kolilerin, İsrail kuşatması nedeniyle piyasada az bulunan ürünleri içerdiğini belirtti. Yardım girişimleri, hem Müslümanlara hem de Hristiyanlara ulaşmayı hedefliyor.

Gazze'de Büyüyen Açlık Sorunu

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'deki insanlık krizine dikkat çekiyor. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Açlık, İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor,” şeklinde uyarılarda bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 44 bin kişi hayatını kaybederken, halk açlık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu süreçte, Gazze'deki Müslüman ve Hristiyanların ortak acılarının ve dayanışmalarının artarak devam etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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