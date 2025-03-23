Gazze'de Ölü Sayısı 50 Bin 21'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 50 bin 21'e ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan son veriler.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:49
Gazze'de Ölü Sayısı 50 Bin 21'e Yükseldi

Gazze'de Üzücü Yeni Veriler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 41 kişi daha artarak 50 bin 21'e ulaştığını duyurdu. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

İnsani Durum Kötüleşiyor

Saldırılardan etkilenen sivil halkın durumu giderek kötüleşirken, uluslararası kamuoyunun tepkisi de artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, süregelen saldırılar nedeniyle bölgedeki insani ihtiyaçların her geçen gün daha da büyüdüğünü vurguluyor.

Yaşanan olaylar, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, savaşın getirdiği yıkım ve can kaybı endişeleri giderek artıyor.

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