Gazze'de Sağlık Çöküşü: Nasır Hastanesi'nde Çadırda Tedavi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi, artan yaralı sayısı ve yatak yetersizliği nedeniyle hastane avlusuna kurulan çadırlarda hizmet veriyor. Yatacak yer bulunamayan yaralılar, avluda yere serilen ince sünger döşekler üzerinde tedavi ediliyor.

Hastanenin ve sağlık altyapısının durumu

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarla sağlık sistemini çökertti. Gazze hükümetinin Medya Ofisi'nin 18 Temmuz verilerine göre, 38 hastane ile 96 sağlık merkezi bombalandı, yıkıldı ya da hizmet dışı kaldı. Şu anda bölgede yalnızca sınırlı sayıda merkez — El Ehli Baptist, Şifa, Aksa Şehitleri ve Nasır gibi hastaneler — hizmet verebiliyor.

Çadırda yaşananlar

Nasır Hastanesi'ne her gün onlarca yaralı getiriliyor; yoğun talep nedeniyle hastane içindeki yataklar yetmediği için birçok hasta avluya kurulan çadırda tedavi görüyor. Çadırlarda hasta yatağı bulunmuyor; yaralılar çıplak taş üzerine serilen ince süngerlerde ve aşırı kalabalık koşullarda yatıyor. Yaralıların çoğunu kol ve bacağından ameliyat edilenler oluşturuyor.

Nasipte olanı yiyorlar: "Kurşun ya da yemek"

Çadırda yerde yatan Yaralı Rami Hassan, ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktasına gittiğinde saldırıya uğradığını ve bacağından yaralandığını anlattı. Hassan, bu durum karşısında insanların yardım noktalarına gitmek zorunda olduğunu belirterek: "Bu dağıtım noktalarına gitmeye mecburuz. Nasibimizde varsa unu sırtımıza yükler geliriz ya da insanlar naaşımızı sırtlanır gelir." dedi.

Hassan, yardım merkezlerinde her gün 20-30 kişinin öldüğünü iddia ederek, "Hem yardım vereceksin hem de öldüreceksin. İnsanların öldürüldüğü ve yaralandığı yardımlar yardım değildir." ifadelerini kullandı.

Tıbbi imkanlar artan talebi karşılamıyor

Hastanedeki tıbbi kaynakların yetersizliğine dikkati çeken Hassan, "Doktor yok. Onlar da ellerinden geleni yapıyor. Her gün 50-60 kemik ameliyatı yapıyorlar." dedi. Hassan ayrıca dünya kamuoyuna seslenerek, "Araplar, Müslümanlar, Avrupa nerede? İnsan hakları ve insanlık nerede? İnsanlık sadece bizi öldürmeyi biliyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

25 Ağustos saldırısı ve hayatını kaybedenler

25 Ağustos tarihinde İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli yaşamını yitirdi; ölenler arasında 5 gazeteci, 5 sağlık çalışanı bulunuyordu. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de görev yapan Meryem Ebu Dekka, NBC News'te çalışan Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail ordusu saldırıyı üstlendi ancak gazetecilerin doğrudan hedef alınmadığını ileri sürdü. Olayla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bunun "trajik bir kaza" olduğunu savundu. Tüm bu gelişmeler uluslararası tepkilere neden oldu; Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise hastanede Hamas'ın faaliyet gösterdiğini iddia etti ve durumu "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." sözleriyle değerlendirdi.