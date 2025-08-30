DOLAR
Gazze'de Saldırı: 4 Filistinli Öldü — İsrail'in İşgal Planı Devrede

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü; Zeytun, Şeyh Rıdvan ve El-Kerame başta olmak üzere yoğun çatışma yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:54
Saldırılar ve can kaybı

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının El-Kerame Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği saldırıda bir anne ile çocuğu öldü, iki kişi yaralandı. Gazze kentindeki El-Vahde Caddesi'ndeki başka bir saldırıda ise bir Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Kaynaklar, özellikle Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahalleleri ile çevresinde yoğun saldırı ve patlama sesleri altında korku dolu bir gece yaşandığını bildiriyor.

İsrail'in ilerleyişi ve sansür iddiaları

İsrail kanalı "I24NEWS", ordunun bölgede ilerlediğini, havadan ve ağır topçu ateşiyle saldırılar düzenlediğini ve Gazze kentinin dış kesimlerinde şiddetli çatışmalar çıktığını kaydetti. Bazı sosyal medya hesaplarında ise İsrail askerlerine yönelik zayiat ve asker ölümleriyle ilgili paylaşımlar yer almaya devam ediyor.

Uluslararası kaynaklar, İsrail'in Filistinli grupların saldırıları sonucu yaşanan kayıplara ilişkin medyada sıkı bir askeri sansür uyguladığını; bunun gerekçeleri arasında kamuoyunun moralini koruma çabasının da bulunduğunu aktarıyor.

Ayrıca bazı haberlerde, dört İsrail askerinin Filistinli gruplar tarafından esir alındığına dair iddialar ve ordunun "Hannibal Protokolü"'nü devreye sokmuş olabileceği yönünde endişeler yer alıyor. Hannibal Protokolü, esirlerin kurtarılma imkanı yoksa esir alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören bir uygulama olarak biliniyor.

Güney ve merkezdeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin merkezi Deyr el-Belah kentinde, Selahaddin Caddesi'ni hedef alan saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Güneyde ise Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda bölgesinde, İsrail askeri araçlarından yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

İşgal planı ve onay

İsrail'in, Gazze kentini işgal etme girişimi dün itibarıyla resmen başlamıştı. İsrail hükümeti, 8 Ağustos'ta, Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onayladı.

