Gazze'de Saldırı: Bir Anne ve 4 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Gazze'de Acı Bir Kaybın Yaşandığı Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, Filistinli bir anne ile 4 çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah’ın En-Nasr Mahallesi'ndeki Ebu Cezer ailesinin evini hedef aldığını söyledi. Bu acı olayda, ilgili ailenin annesi ile 4 çocuğunun can verdiği belirtiliyor.

Diğer Saldırılar

Bunun yanı sıra, Basal daha önce yaptığı bir açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerine düzenlediği iki saldırıda toplamda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gün boyunca süren bu saldırılar, bölgedeki gerginlik ve insani krizlerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.