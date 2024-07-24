Gazze'de Saldırılar: 129 Can Kaybı

Gazze'de Acı Tablolar

Gazze'deki Filistin hükümeti, son üç gün içinde İsrail'in Han Yunus bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 129 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in Saldırıları

Sözde güvenli bölge olarak belirtilen alanlarda yaşanan bu olaylar, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oldu. Yetkililer, yaşanan kayıpların hem trajik hem de endişe verici olduğunu belirtti.

Uluslararası Tepkiler

Saldırılara yönelik uluslararası kamuoyundan çeşitli tepkiler gelmeye başladı. İnsan hakları örgütleri, barış çağrısında bulunurken, sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı.