Gazze'de Saldırılar 384 Gündür Devam Ediyor: Can Kaybı 42,847'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

Günlerdir süregeldiği belirtilen İsrail saldırıları, Gazze Şeridi'nde can kaybını giderek artırıyor. Son 24 saat içinde 55 Filistinli hayatını kaybetti.

Son Durum: 42,847 Can Kaybı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonucunda toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saat içinde 55 kişi artarak 42,847'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Açıklamaları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılara ilişkin verileri paylaşarak, son 24 saatte çeşitli bölgelere gerçekleştirilen dört saldırı sonucunda 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Enkaz Altında Kalanlar

Ayrıca, bölgedeki sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin, hâlâ enkaz altındaki veya yol kenarlarında bulunan ölülerin cenazelerine ulaşamadığı belirtildi. Bu durumun, İsrail güçlerinin engellemeleri sebebiyle gerçekleştiği vurgulandı.