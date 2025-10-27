Gazze'de 'Sessiz İşleyen Soykırım' Paneli: Abluka ve Aç Bırakma

Gazze'de 'Sessiz İşleyen Bir Soykırım Mekanizması' paneli düzenlendi

Paneli TİHEK, AYBÜ ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu düzenledi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen "Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma: 'Sessiz İşleyen Bir Soykırım Mekanizması'" paneli AYBÜ'de gerçekleştirildi. Panelin oturumunu TİHEK İkinci Başkanı Muhammet Ecevit Carti yönetti.

Ammar Al-Dwaik: Soykırım süreci Ekim 2023'ten önce başladı

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Ammar Al-Dwaik, panelde yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananları sürece vurgu yaparak, "Gazze'deki soykırım aslında Ekim 2023'te başlamadı. Ekim ayı sadece en acımasız aşamasını ortaya koydu. Bu süreç onun çok çok öncesinde başlamıştı." dedi.

Al-Dwaik, Komisyonun Gazze'deki iki ofisinin yerle bir edildiğini, bazı üyelerin İsrail saldırılarında yakınlarını kaybetmelerine rağmen görevlerini sürdürdüklerini aktardı. Komisyonun binden fazla mağduru dinleyerek insan hakları ihlallerine dair raporlar hazırladığını ve bu raporları Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde açılan dava kapsamında paylaştıklarını bildirdi.

Soykırımın devam ettiği ve inkar aşamasına geçildiği uyarısı

Al-Dwaik, 7 Ekim ateşkesine rağmen soykırımın sona ermediğini belirterek, "Ateşkes kelimesi bizi aldatmamalı, yanıltmamalı. Elbette ki kitlesel ölümlerin olmadığı, bombardımanın olmadığı her anı memnuniyetle karşılıyoruz ancak bugün soykırım halen devam ediyor. Ateşkesin başlamasından bu yana 50'den fazla Filistinli öldürüldü." dedi.

Gazze'nin açlıkla sınandığını ve tedaviye erişim imkanlarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Al-Dwaik, soykırımın artık bir de inkar aşamasına geçtiğini, bunun mağdurların iyileşmesini ve güvenli bir hayata dönmesini engellediğini söyledi.

Uluslararası sistem ve sorumluluk

UCM'nin bazı İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı verdiğini anımsatan Al-Dwaik, asıl sorunun kurumlarda değil sistemin işleyişinde olduğunu belirtti. Kamuoyunda insan haklarını savunduğunu ilan eden birçok ülkenin kapalı kapılar ardında İsrail'e desteğini sürdürmesinin uluslararası hukuk düzeninin zayıflamasına yol açtığını ifade etti.

Al-Dwaik, "1945'in trajedileri üzerine bina edilen birçok kurum, kuruluşların bugün başta ABD olmak üzere belli güç odakları tarafından ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar söz konusu. Bu da dünyanın yaşadığı trajedilerden gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dayanışma ve Filistin halkının kararlılığı

Türkiye ve Türk halkının zor zamanlarda Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Al-Dwaik, dayanışma gösteren Türkiye ve dost ülkelere teşekkür etti. Bir soru üzerine, "Biz Filistin halkı olarak bizim yapmamız gereken orayı bırakmamak. Filistin'i terk etmemek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı. İsrail'in "sadece güçten anlayacağını" belirten Al-Dwaik, uygulanacak boykot, protesto ve izolasyonların farklı etkiler yaratacağını sözlerine ekledi.

Al-Dwaik ayrıca, "Soykırım bugün devam ediyor ve yeni aşamasına gelmiş durumda. Bu da soykırımın inkarı aşaması." dedi ve faillerin hesap vermekten kurtarılmaya çalışıldığını kaydetti.

"İsrail tarihlerinden silemeyecekleri lekeyi yazmış bulunmakta" Anadolu Ajansı

