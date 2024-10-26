Gazze'de Sivil Savunma Çağrılara Yanıt Veremiyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Açıklamaları

Gazze'de Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evleri hedef alan bombardımanlar nedeniyle vatandaşlardan gelen imdat çağrılarına yanıt veremediğini duyurdu.

Açıklamada Neler Vurgulandı?

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya bölgesinde ve çevresindeki yerleşimlerde, bombardımanlar nedeniyle Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarının ciddi şekilde aksadığı belirtildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Nezle kentlerinden gelen birçok çağrıya yanıt veremiyoruz." denildi.

İsrail'in Saldırılarının Etkileri

Sivil Savunma Müdürlüğü, bombardımanların azami seviyede olmasının yanı sıra, İsrail ordusunun Sivil Savunma ekiplerine saldırılar düzenlediğini ve kurtarma operasyonlarında görevli personeli hedef almakla tehdit ettiğini kaydetti.

Göçe Zorlama Planı

İsrail'in 5 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik geniş çaplı hava saldırıları ve ardından 6 Ekim'de başlatılan kara operasyonlarının, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belirli bölgelerin boşaltılması gerektiğini ifade etti. Adraee, ilgili haritayı paylaşırken, bu haritanın, daha önce konuşulan "generallerin planı" çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

Generallerin Planı Nedir?

"Generallerin Planı", Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini ve bölgelerin kuşatılmasını öngörüyor. Bu plan, gıda, yakıt ve temiz su gibi temel ihtiyaçların bölgeye girmesinin engellenmesini de içeriyor.