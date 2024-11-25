DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,42 -1,15%
ALTIN
2.984,64 0,71%
BITCOIN
3.369.703,83 -0,63%

Gazze'de Son 15 Günde 523 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 15 günde 523 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 1709 oldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:19
Gazze'de Son 15 Günde 523 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar, sivil kayıpları artırarak devam ediyor. Son 15 gün içerisinde, 523 Filistinli yaşamını yitirdi ve 1709 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 416 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 44 bin 235 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 104 bin 638 olarak kaydedildi.

Son 24 Saatte Yaşanan Felaketler

Özellikle son 24 saatte, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi ve 71 kişi yaralandı. Hava saldırıları sırasında enkaz altında binlerce kişinin hala yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

İsrail ordusunun, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarını hedef alması, sivil altyapıyı daha da tahrip ediyor ve acılı günlerin artmasına neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nin Tartışmaları Asılsız
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
3
Trump'ın İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'ın Suriye Ziyareti Senato'da Gündemde
4
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü
5
Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'
6
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
7
DMM'den Kreş Kapatma İddialarına Yalanlama

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı