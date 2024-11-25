Gazze'de Son 15 Günde 523 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar, sivil kayıpları artırarak devam ediyor. Son 15 gün içerisinde, 523 Filistinli yaşamını yitirdi ve 1709 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 416 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 44 bin 235 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 104 bin 638 olarak kaydedildi.

Son 24 Saatte Yaşanan Felaketler

Özellikle son 24 saatte, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi ve 71 kişi yaralandı. Hava saldırıları sırasında enkaz altında binlerce kişinin hala yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

İsrail ordusunun, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarını hedef alması, sivil altyapıyı daha da tahrip ediyor ve acılı günlerin artmasına neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.