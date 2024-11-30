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Gazze'de Son 24 Saate Yakın 100 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarında son 24 saat içinde yaklaşık 100 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 02:36
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 02:36
Gazze'de Son 24 Saate Yakın 100 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Durum Kritik

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırılarda son 24 saatte yaklaşık 100 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Sözcü Mahmud Basal, bu katliamlar hakkında "Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki saldırılarda 100'e yakın Filistinli şehit oldu." ifadesini kullandı. Basal, ölenlerden 75'inin bombalanan Ahmed ve El-Baba ailelerine ait iki evden çıkarıldığını belirtti.

Ölü Sayısı Alarm Veriyor

Basal, Gazze'nin kuzeyine yönelik askeri saldırıların başlangıcından bu yana ölen Filistinli sayısının 2 bin 700'e ulaştığını, yaralı sayısının ise 10 bini aştığını ifade etti. Gelinen durumun bir felaket ve soykırım olduğunu vurguladı.

Bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çekerek, her gün çok sayıda ailenin bombardımana maruz kaldığını ve Filistinlilerin bölgeden ayrılamaması nedeniyle olayların çoğunu öğrenemediklerini aktardı.

İsrail'in Zorla Göç Politikası

İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. 6 Ekim'de ise kara saldırıları ile bölge halkını göçe zorlamaya girişti. Bu saldırılar, hastanelerin hedef alınması ve sağlık personelinin alıkonulması gibi insanlık dışı eylemlere sahne oldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere boşaltılması gereken bölgelerin haritasını paylaştı. Adraee, Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeleri çağrısında bulundu.

Bu uygulamanın, hükümetin onayına sunulan ve Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden tahliye etmeyi amaçlayan "generallerin planı" ile benzerlik taşıdığı düşünülüyor. Plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin kuşatılması ve bu bölgedeki gıda, yakıt ve temiz su erişiminin engellenmesini öngörüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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