DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

Gazze'de Son 24 Saatte 113 Ölü: Toplam Can Kaybı 63.746'ya Ulaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında son 24 saatte 113 kişi öldü; toplam can kaybı 63.746, yaralı sayısı 161.245 oldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:46
Gazze'de Son 24 Saatte 113 Ölü: Toplam Can Kaybı 63.746'ya Ulaştı

Gazze'de Son 24 Saatte 113 Ölü: Toplam Can Kaybı 63.746'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 113 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede ölenlerin toplam sayısı 63.746'ya yükseldi.

Güncel Veriler ve Hastanelere Gelenler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam yaralı sayısının 161.245 olduğu belirtildi.

Ateşkesin Bozulması ve Yeni Kayıplar

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozduğu ve 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11.615 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49.204 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İnsani Yardım Bekleyenlerin Hedef Alınması

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2.339, yaralananların sayısının ise 17.070 olduğu aktarıldı.

Enkaz Altında ve Açlık Nedeniyle Ölümler

Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında binlerce kişinin olduğu belirtilirken, sınır kapılarının kapatılması ve yardım girişinin kısıtlanması sonucu kıtlığa sürüklenen bölgede son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği açıklandı. 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 367, bunların 131'inin çocuk olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 63.746, toplam yaralı sayısı ise 161.245 olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor