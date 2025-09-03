Gazze'de Son 24 Saatte 113 Ölü: Toplam Can Kaybı 63.746'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 113 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede ölenlerin toplam sayısı 63.746'ya yükseldi.

Güncel Veriler ve Hastanelere Gelenler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam yaralı sayısının 161.245 olduğu belirtildi.

Ateşkesin Bozulması ve Yeni Kayıplar

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozduğu ve 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11.615 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49.204 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İnsani Yardım Bekleyenlerin Hedef Alınması

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2.339, yaralananların sayısının ise 17.070 olduğu aktarıldı.

Enkaz Altında ve Açlık Nedeniyle Ölümler

Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında binlerce kişinin olduğu belirtilirken, sınır kapılarının kapatılması ve yardım girişinin kısıtlanması sonucu kıtlığa sürüklenen bölgede son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği açıklandı. 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 367, bunların 131'inin çocuk olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 63.746, toplam yaralı sayısı ise 161.245 olarak kaydedildi.