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Gazze'de Son Durum: 120 Cenaze Enkazdan Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47 Bin 283'e Ulaştı

Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 47.283'e yükseldi; son 24 saatte 120 cenaze enkazdan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:41
Gazze'de Son Durum: 120 Cenaze Enkazdan Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47 Bin 283'e Ulaştı

Gazze'deki Dram Devam Ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 120 kişinin naaşının, hastanelere ulaştığını duyurdu. Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeler, bölgedeki insani durumun ne denli trajik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ölü Sayısında Ülke Tarihi Rekor

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 47.283’e ulaştı. Özellikle son 24 saatte hastanelere ulaşan 122 cenazeden 120'sinin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Ayrıca, son 24 saat içerisinde 306 yaralı da hastanelere nakledildi. Bu veriler, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Ateşkesin Ardından Gelişmeler

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin beşinci günü itibarıyla, arabulucu ülke Katar tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda, 15 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma, ilk aşamada 42 gün sürecek ve 33 İsrailli esir ile 1900’den fazla Filistinli esirin serbest bırakılmasını öngörüyor.

Bunun yanı sıra, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri serbest bırakmıştı. Aynı gün, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden de 90 Filistinli esir tahliye edilmiştir.

Bölgedeki gelişmeler, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, ateşkes ve insani yardım sürecinin ne denli önem taşıdığı bir kez daha vurgulanıyor.

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