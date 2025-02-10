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Gazze'de Son Durum: 24 Saatte 19 Filistinlinin Naaşı Hastanelere Nakledildi

Gazze'deki saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 48 bin 208'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:20
Gazze'de Son Durum: 24 Saatte 19 Filistinlinin Naaşı Hastanelere Nakledildi

Gazze'de Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin naaşının hastanelere nakledildiğini açıkladı. Bu durum, İsrail'in 471 gün aralıksız süren saldırılarının ardından 21. günü geride bırakan ateşkes ortamında meydana geldi.

Yapılan açıklamalara göre, hastanelere ulaştırılan 19 insanların 14'ü enkaz altından çıkarılarak kurtarıldı. Ayrıca, bu süreçte 15 yaralının da hastanelere sevk edildiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinli sayısı toplamda 48 bin 208'e ulaşırken, yaralı sayısı ise 111 bin 655 olarak kaydedildi.

Ateşkesin Ardından Gelinen Nokta

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin sağladığı bu yeni durumu düzenli olarak güncelleyerek, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Saldırıların yarattığı yıkım ve kayıplar, bölgede yaşayan halk için büyük bir travma oluşturmuş durumda.

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