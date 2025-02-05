Gazze'de Son Durum: 24 Saatte 8 Kişinin Naaşı Çıkarıldı

Gazze'de Sağlık Durumu Kritik

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 552'ye ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte, enkaz altından çıkarılan 8 kişi ile birlikte toplamda 12 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Ateşkes 16. Gününde

Ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun saldırılarının 16. günde yaşanan trajedik gelişmeler dikkat çekiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, hastanelere ulaşan cenazelerin 8'i enkaz altından çıkarıldı, ayrıca 11 yaralı kişinin de hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Ölü Sayısındaki Artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 17 bin 881'i çocuk ve 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 47 bin 552'ye çıktığı belirtildi. Yaralı sayısı ise 111 bin 629 olarak kaydedildi.