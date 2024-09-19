Gazze'de Son Saldırılar: 34 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Son 24 saat içinde İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenleyerek, 34 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Çocuklar da Mağdur

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, saldırılara dair yaptığı açıklamada, ölenler arasında 9 çocuğun bulunduğuna dikkat çekti.

Uzun Süreli Acılar

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’nde başlattığı saldırılarda totalde 41,272 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 16,795'i çocuk, 11,378'i ise kadınlardan oluşuyor. Ayrıca, 95,551 kişi yaralanmış durumda.

Enkaz Altında Kayıplar Bekleniyor

Yerel kaynaklar, saldırılarda enkaz altında binlerce kişinin hala yaşamını yitirdiğini bildirmekte. Sivil altyapının tahrip olduğu ve hastanelerin yanı sıra eğitim kurumlarının da hedef alındığı belirtiliyor.