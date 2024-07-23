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Gazze'de UNICEF Araçlarına Saldırı

UNICEF araçlarına ateş açıldı; yaralanan olmadı. Saldırı, insani yardım operasyonlarının güvenliğini tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:22
Gazze'de UNICEF Araçlarına Saldırı

Gazze'de UNICEF Araçlarına Yönelik Saldırı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait iki araca ateş açıldığı bildirildi. Saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklama ve Detaylar

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, sosyal medya üzerinden saldırıya uğrayan araçların fotoğraflarını da paylaştı. Khodr, Gazze Vadisi'nde, bebek de dahil olmak üzere beş çocuğun aileleriyle buluşturulması için yola çıkan bu araçların hedef alındığını belirtti.

Ateş açılması sonucu birkaç merminin UNICEF araçlarına isabet ettiğini bildiren Khodr, ancak yaralanan kimsenin olmadığını kaydetti. Ayrıca, saldırıya uğrayan araçların üzerinde UNICEF logosunun bulunduğuna dikkat çekti.

İnsani Yardımın Önemi ve Güvenliği

Khodr, bu olayın, son üç ay içinde UNICEF araçlarına yönelik gerçekleştirilen ikinci saldırı olduğunu vurguladı ve insani yardım çalışanlarının Uluslararası İnsani Hukuk çerçevesinde korunması gerektiğini belirtti. Khodr, Gazze'deki insanların yaşamları için kritik öneme sahip yardımların sağlanmasının kolaylaştırılması ve güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Açıklamalar ve Önceki Olaylar

UNICEF yetkilisi, saldırının hangi grup tarafından gerçekleştirildiğine dair bir bilgi vermezken, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de daha önce benzer bir durum hakkında bilgi vermişti. Lazzarini, İsrail askerlerinin 21 Temmuz'da BM konvoyuna ateş açtığını, fakat o saldırıda da yaralanan olmadığını belirtmişti.

Gazze'deki sivil halkın güvenliği açısından tehlikeli bir dönemin yaşandığı bu süreçte, yardım kuruluşları da sıkça hedef alınmaktadır. Daha önce, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinde Dünya Merkez Mutfağı'na ait çalışanlardan yedisinin hayatını kaybettiği bir saldırı gerçekleşmişti.

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