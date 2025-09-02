Gazze'de Yaralı ve Öksüz Kalan Abdurrahman ile Hasan'ın Dramı

Gazze'de hastane odasında iki çocuk: Ailelerini kaybedip ağır yaralandılar

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden 7 yaşındaki Abdurrahman ile 10 yaşındaki Hasan, Gazze Şeridi'nde bir hastane odasında kalıcı yaralarla mücadele ediyor. Gazze'de binlerce çocuk, İsrail'in 23 aydır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle hem ailelerini hem de sağlıklarını yitirdi.

Hastanede ana-babasız ve yaralılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları iki yılı doldurmaya yaklaşırken, savaşın en ağır faturası çocuklara ödettirildi. Habere göre İsrail saldırılarında 18 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi; binlerce çocuk öksüz ve yetim kaldı. Küçük yaşta hem sağlıklarını hem de ailelerini kaybeden çocuklar, bedenlerinin taşıyamayacağı sorunlarla baş başa bırakıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta Aksa Şehitleri Hastanesinde tedavi gören Abdurrahman ed-Daye ile Hasan Mismah, ailelerini kaybetmiş ve ağır yaralar almış iki çocuk olarak dikkat çekiyor.

Abdurrahman: Çadırdayken hedef oldular

Halası Rana ed-Daye, yeğeninin Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde annesi ve babasıyla birlikte çadırda uyurken saldırıya uğradığını anlattı. Rana ed-Daye, anne ve babasının saldırıda öldüğünü, küçük Abdurrahman'ın uzun süre yoğun bakımda kaldığını belirtti. Halasının aktardığına göre Abdurrahman'ın başına isabet eden şarapneller stabil değil ve hareket ediyor.

Abdurrahman'ın dayısı Isam ed-Daye ile halası Rana, 'Abdurrahman'ın sadece tedavi olmasını istiyoruz, tüm dünya çocukları gibi. Bu bir insan hakkıdır.' diye konuştu.

Hasan: Ailesi bir anda yok oldu

Halası Ummu Muhammed Mismah, yeğeninin 19 Ağustos'ta ailesiyle birlikte Deyr el-Belah'ın batısındaki El-Bassa bölgesindeki çadırlarında uyurken saldırıya uğradığını söyledi. Ummu Muhammed, saldırıda Hasan'ın pek çok yerinden yaralandığını, ailesini ise kaybettiğini anlattı: '7 kişilik bir ailesi vardı. Saldırıda 5 yaşındaki kardeşinden başka kimse kalmadı. Ailesi bir anda yok oldu.'

Halası, Hasan'ın saldırıdan bu yana yemediğini, konuşmadığını ve hareket etmediğini; yeğeninin hem tedaviye hem de psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Hastane personelinin değerlendirmesi

Hastanenin cerrahi bölümünde hemşire olan Fatma Fethi es-Safedi, çocukların durumuyla ilgili karamsar bilgiler paylaştı. Hemşire Fatma, Abdurrahman ile ilgili olarak üç gün önce başından yaralandığını, hastanın intraventriküler (beyin içinde) kanaması olduğu için şiddetli ağrıları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Abdurrahman'ın sol bacağında her 48 saatte bir genel anestezi altında pansuman gerektiren açık yarası olan bir kırık bulunduğunu ifade etti. Fatma, hastanın bilincinin açık ancak tepkisiz olduğunu, ağrı kesici ve antikonvülzan ilaçlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Hemşire Fatma Hasan için ise iki hafta önce ciddi şekilde yaralandığını aktardı: 'Hasan'ın kafasında birden fazla yara ve intraventriküler kanama var. Optik sinirleri koptuğu için sağ gözünde görme kaybı oldu. Ayrıca sağ kolundaki her iki kemikte de kırıklar oluştu ve internal fiksasyon yapıldı. Karnından aldığı yara nedeniyle 10 gün önce eksploratris laparotomi geçirdi. Konuşamıyor. Genel durumu kötü, bilinci açık ancak yemek yiyemiyor, yutamıyor ve yürüyemiyor. Hastanın sürekli gözetim altında tutulması gerekiyor.'

Abdurrahman ve Hasan, Gazze'de tedavi gören yüzlerce çocuktan yalnızca ikisi. Her iki çocuğun da hem tıbbi müdahaleye hem de uzun süreli rehabilitasyon ile psikososyal desteğe ihtiyacı bulunuyor.