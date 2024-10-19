Gazze'de Yardım Kutusu Çadıra Düştü: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze’de Üzücü Olay: Yardım Kutusu Çadıra Düşerek Çocuğun Ölümüne Sebep Oldu

Havadan indirilmekte olan insani yardım kutularından biri, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde mültecilerin barındığı bir çadırın üzerine düştü. Olay sonucu bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Tıbbi Kaynaklardan Gelen Açıklama

Olayın ardından bölgedeki bir tıbbi kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havadan atılan ve yardım malzemesi içeren bir kutu, mülteci ailenin çadırına düşerek çadırı kullanılamaz hale getirdi. Bu talihsiz olayda çocuğun hayatını kaybetmesi, aile için büyük bir kayıp oldu." ifadelerini kullandı.

Son Durum

Kaynak, son üç gündür Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesine paraşütle yardım malzemelerinin bırakıldığını da belirtti. Geçtiğimiz perşembe günü, bölgede benzer bir olayda bir Filistinli yaşamını yitirmiş, başka yaralanmalar da söz konusu olmuştu.

İsrail’in Yardım Politikaları ve Sonuçları

İsrail, Birleşmiş Milletler'in çağrılarına rağmen, uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'ye insani yardımların özellikle kara yoluyla ulaşımını kısıtlamaktadır. Bu durum, yiyecek, ilaç ve yakıt tedarikinde kasıtlı bir kıtlığa yol açarak, birçok çocuk ve yaşlının ölümüne neden olmaktadır. Filistinliler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Israil'in bu politikalarını bir savaş suçu olarak değerlendirmektedir.

Gazze’deki Kriz ve İnsan Hakları İhlalleri

Gazze'yi 18 yıldır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştüren İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinli için yaşam koşullarını zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda savaş suçu niteliğinde uygulamalarla sivillere karşı büyük bir saldırganlık yürütmektedir.