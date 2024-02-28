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Gazze'de yaşayan Filistinliler öldürücü kıtlık ve hastalığın pençesinde

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, 7 Ekim’den beri İsrail’in saldırılarına karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak bölgede ölümcül bir gıda sıkıntısı var.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 18:00
Gazze'de yaşayan Filistinliler öldürücü kıtlık ve hastalığın pençesinde

Filistinli Fethi Said, 48 yaşında, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da yaşıyor. Ailesiyle birlikte, İsrail’in abluka ve saldırıları yüzünden ortaya çıkan kıtlık ve açlık nedeniyle insanlık dışı bir durumla karşı karşıya. Yaşadıklarını bizimle paylaştı.

Said ve ailesi, sığınma merkezinde yaşam mücadelesi veriyor. Bir tencerede nohut haşlayarak açlığa karşı direniyorlar. Sığınma merkezi, Halife Bin Yasin okulunun bahçesine, yerlerinden olanlar için kurulmuş. Said ve ailesinin Beyt Lahiya’daki evi, İsrail’in saldırıları sonucu harabeye dönmüş. Onlar gibi binlerce Filistinli aile de sığınma merkezinde kalmak zorunda.

AYLARDIR EVLERİNDEN UZAKTA SIĞINMA MERKEZİNDE YAŞIYORLAR

Said, “Savaşın 22. gününde evimiz bombalandı ve yerle bir edildi.” diye anlattı. Komşularının evine kaçtıklarını ama bölgenin bombalanmaya devam ettiğini söyledi. Said, “Okula yerleştikten sonra 9 Aralık'ta İsrail güçleri etrafımızı sardı. Bütün erkekler okuldan çıplak olarak çıkarıldı ve gece yarısına kadar açıkta bırakıldı.” dedi.

Said, gıda fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve gıda bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Yardımların bölgeye ulaşmadığını vurgulayarak, “25 kilogram bir çuval unun fiyatı, eğer bulunabilirse 3 bin şekele ulaşıyor ( yaklaşık 828 dolar), sebze ise çok az ve bulunabilmesi zor, hastalıklar da arttı.” dedi.

GAZZE'DE İNSANİ YARDIMLARDA ERİŞİM SORUNU

Said, 3 çocuğunun da hepatit olmasının nedeninin beslenme ve hijyen eksikliği olduğunu söyledi. Onları Beyt Lahiya’daki Kemal Advan Hastanesine taşıdığını ancak hastanenin de kötü durumda olduğunu anlattı.

Said, bölgedeki kıtlık durumunun giderek kötüleştiğini belirtti. Gıda ve sağlık hizmetleri yetersiz olduğu için çocuklar başta olmak üzere Filistinlilerin yaşam savaşı verdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 16 Şubat’taki açıklamasında, Gazze’nin kuzeyine insani yardım gönderilmesini İsrailli yetkililerin yüzde 51 oranında engellediğini bildirmişti. Gazze’nin kuzeyindeki yaklaşık 300 bin Filistinli, insani yardımlara ulaşamadığı için büyük sıkıntı çekiyor ve kıtlık tehlikesiyle yüz yüze yaşıyor.

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