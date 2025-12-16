DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Gazze'de Yıkılan Binanın Enkazından 45 Ceset Çıkarıldı

Gazze Şehri'nde yıkılan bir binanın enkazından Filistin sivil savunma ekipleri tarafından 45 ceset çıkarıldı; enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:25
Gazze'de Yıkılan Binanın Enkazından 45 Ceset Çıkarıldı

Gazze'de Yıkılan Binanın Enkazından 45 Ceset Çıkarıldı

Sivil savunma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarının ağır sonuçlarını açıkladı

Filistin sivil savunma ekipleri tarafından Gazze Şehri’nde yapılan enkaz çalışmalarında, uzun süre önce İsrail ordusu tarafından yıkılan bir binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze Şeridi’nde sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İsrail güçlerinin çekildiği bölgelerde başlatılan bu çalışmalar, soykırım niteliğindeki savaşın yarattığı yıkımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mahmud Basal, Sivil Savunma Sözcüsü, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına az katlı evlerin enkazında başladığını, bunun nedeninin kapasitesi yetersiz ekipmanların yüksek binalarda yetersiz kalması olduğunu belirtti. Basal, "Binlerce Filistinli, iki yıldan fazla süredir enkaz altında kaldı ve bu, aileleri için büyük acılara yol açtı. Son derece sınırlı kaynaklar ve ilkel ekipmanlarla bu karmaşık ve derin insani görevi üstleniyoruz. Bu, acı bir soruyu gündeme getiriyor: Neden İsrailli cesetleri çıkarmak için büyük bir uluslararası yanıt verilirken, Filistinliler hala enkaz altında kalıyor?" ifadelerini kullandı.

Basal ayrıca, "Daha büyük kepçelerimiz olsaydı, müdahale süreci daha kısa sürerdi. Sorun şu ki, bu hızla devam edersek, kurtarma çalışmaları için yaklaşık 3 yıla ihtiyaç duyacağız" dedi.

Gazze Şeridi’ndeki konutların yaklaşık %77'si, yani 436 bin ev yıkılmış veya hasar görmüş durumda. Oluşan enkazın miktarı 50 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu enkazın temizlenmesi ve cesetlerin çıkarılması 20 yıl sürebilir.

Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları, sınırlı ekipman ve kaynaklarla yürütülürken, bölgedeki insani krizin derinliği ve zaman gereksinimi yetkililer tarafından vurgulanıyor.

Filistin sivil savunma ekipleri tarafından Gazze Şehri’nde yapılan enkaz çalışmaları sırasında...

Filistin sivil savunma ekipleri tarafından Gazze Şehri’nde yapılan enkaz çalışmaları sırasında uzun süre önce İsrail ordusu tarafından yıkılan binadan 45 ceset çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
5
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
6
Adnan Uslular: Muhasebe, Beyanname ve Denetim Bir Bütündür — Kayseri SMMMO'dan 586 No'lu Tebliğ Tepkisi
7
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi