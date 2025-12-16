Gazze'de Yıkılan Binanın Enkazından 45 Ceset Çıkarıldı

Sivil savunma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarının ağır sonuçlarını açıkladı

Filistin sivil savunma ekipleri tarafından Gazze Şehri’nde yapılan enkaz çalışmalarında, uzun süre önce İsrail ordusu tarafından yıkılan bir binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze Şeridi’nde sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İsrail güçlerinin çekildiği bölgelerde başlatılan bu çalışmalar, soykırım niteliğindeki savaşın yarattığı yıkımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mahmud Basal, Sivil Savunma Sözcüsü, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına az katlı evlerin enkazında başladığını, bunun nedeninin kapasitesi yetersiz ekipmanların yüksek binalarda yetersiz kalması olduğunu belirtti. Basal, "Binlerce Filistinli, iki yıldan fazla süredir enkaz altında kaldı ve bu, aileleri için büyük acılara yol açtı. Son derece sınırlı kaynaklar ve ilkel ekipmanlarla bu karmaşık ve derin insani görevi üstleniyoruz. Bu, acı bir soruyu gündeme getiriyor: Neden İsrailli cesetleri çıkarmak için büyük bir uluslararası yanıt verilirken, Filistinliler hala enkaz altında kalıyor?" ifadelerini kullandı.

Basal ayrıca, "Daha büyük kepçelerimiz olsaydı, müdahale süreci daha kısa sürerdi. Sorun şu ki, bu hızla devam edersek, kurtarma çalışmaları için yaklaşık 3 yıla ihtiyaç duyacağız" dedi.

Gazze Şeridi’ndeki konutların yaklaşık %77'si, yani 436 bin ev yıkılmış veya hasar görmüş durumda. Oluşan enkazın miktarı 50 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu enkazın temizlenmesi ve cesetlerin çıkarılması 20 yıl sürebilir.

Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları, sınırlı ekipman ve kaynaklarla yürütülürken, bölgedeki insani krizin derinliği ve zaman gereksinimi yetkililer tarafından vurgulanıyor.

Filistin sivil savunma ekipleri tarafından Gazze Şehri’nde yapılan enkaz çalışmaları sırasında uzun süre önce İsrail ordusu tarafından yıkılan binadan 45 ceset çıkarıldı.