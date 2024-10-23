Gazze'de Zorla Göç ve İsrail Saldırıları

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları

İsrail ordusu, 6 Ekim'de yeniden başlattığı kara saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ediyor. 5 Ekim'den bu yana yoğun hava bombardımanları ve karasal saldırılarla Cibaliya bölgesi büyük bir yıkıma uğradı.

Cibaliya ve Beyt Lahiya'nın Durumu

Cibaliya, yaklaşık 3 haftadır bombardıman altındadır ve bu durum bölgedeki binlerce insanın zorla yerinden edilmesine yol açtı. Bu sabah, çoğunluğu kadın ve çocuk olan yüzlerce Filistinli, Selahaddin Caddesi üzerinden başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Filistinlilerin Yaşadığı Zorluklar

Bir Filistinli kadın, yaşadığı korkunç durumu dile getirerek, "Yol boyunca İsrail tankları hızlı manevralarla toz bulutları oluşturdu ve bizimle alay etti. 'İsmail Heniyye nerede, Yahya Sinvar nerede?' diye soruyorlardı," şeklinde konuştu.

Başka bir kadın ise, "Daha önce Beyt Lahiya'daydık; ama orada da saldırılar artınca başka bir yere sığınmak zorunda kaldık. Artık ne yapacağımızı ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz," dedi.

Güvenlik Endişeleri ve Tehcir Planları

Zorla yerinden edilen Ebu Ahmed, "Gazze'nin hiçbir yeri güvenli değil," diyerek bu durumun ne kadar iç açıcı olmadığını vurguladı. Ayrıca, "Güneyde de güvenli bir alan yok, orası da bombalanıyor. Bizler burada onurumuzla ölürsek bile, tehcir planlarına karşı duracağız," şeklinde ifade etti.

İsrail'in Tehcir Stratejileri

Ebu Ahmed, durumun çok kötü olduğunu ve roket seslerinin durmak bilmediğini belirterek, "Buranın halkını tehcir etmek için her şeyi yapıyorlar," dedi. Gazze'nin kuzeyinde halk, zorla göçe maruz kalırken, saldırıların durması için bir umut arıyor.