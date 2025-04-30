Gazze'deki Ampute Hastaları Gelişmiş Protezlere Erişim Sorunu Yaşıyor

Gazze'de Ampute Hastalarının Zorluğu

Gazze Belediyesi Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi'nin Medya ve Halkla İlişkiler sorumlusundan alınan bilgilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırıları neticesinde uzuv kaybı yaşayan birçok Filistinli, özellikle tıbbi ekipman ve araç eksikliği nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşmakta zorlanıyor.

Ampute Sayısındaki Artış

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip. İsrail ordusunun ağır bombardımanı ve sınır kapılarını kapalı tutması, bu durumu daha da kötüleştiriyor. Mahna, “Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi.” diyerek sorunun boyutuna vurgu yaptı.

Yeni Ampütasyon Vakaları

Merkezde, 7 Ekim'den beri yaklaşık 600 ampute hasta kabul edildi. Bu kişilerin uzmanlar tarafından düzenli olarak takip edildiği belirtiliyor. Öte yandan yeni ampütasyon vakalarının %48'inin kadın, %20'sinin ise çocuk olduğu bilgisi kaydedildi.

Protez Uzuv Üretimindeki Zorluklar

Mahna, protez uzuv üretiminde gereken ham madde ve ekipman sıkıntısının bulunduğuna, mevcut ekipmanlar için yedek parçaların yetersiz olduğuna dikkat çekti. Artan hasta sayısı ve sınırlı kaynaklarla çalışmanın zorlukları ifade edilirken, personel sayısının en az iki katına çıkarılması gerektiği de vurgulandı.

Yaşanan Kayıplar ve Hayaller

Gazze'deki bombardımanlar nedeniyle uzuv kaybı yaşayan Raid Ebu Kes, yaşadığı talihsiz olayı şu şekilde anlattı: "Bacağımı göz göre göre kaybettim. Bu duygu tarif edilemez. Bölgedeki insanların güvenli alanı olmadığı için koruma şansımız yoktu." Oğlu Mahmud’un yaşadığı yaralanmanın ardından aile, onurlu bir yaşam sürdürmek için gelişmiş protezlerin hayalini kurmakta.

Mahmud, bir gün futbol oynamak ve tekrar ayağa kalkmak istediğini söyleyerek, “İsrail hayallerimi yıktı ama inancımı yok edemedi. Tekrar koşmak ve arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum.” dedi.

Baba ve oğul, Gazze dışına çıkmayı ve hayatlarını onurlu bireyler olarak sürdürebilmek için gerekli tıbbi destek ve gelişmiş protezlere erişim talep ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uzuv kaybı yaşayan çoğu çocuk binlerce Filistinli, tıbbi ekipman ve araç sıkıntısı nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor. Birleşmiş Milletlere göre, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip Gazze'de, İsrail ordusunun ağır bombardımanın yanı sıra sınır kapılarını da kapalı tutması bölgedeki tıbbi ekipman sıkıntısını had safhaya taşıyor. Buna bağlı olarak bölgede protez üretim merkezleri için gereken tıbbi ekipman ve araçların çok kısıtlı olduğu, uzuv kaybı yaşayan Filistinlilerin gelişmiş protezlerden mahrum kaldığı belirtiliyor. Gazze kentindeki Belediye Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi'nde tedavi gören Filistinli Raid Ebu Kes (sağda) ile oğlu Mahmud (solda), yaşadıkları saldırıyı ve tedavi süreçleri ile alakalı AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uzuv kaybı yaşayan çoğu çocuk binlerce Filistinli, tıbbi ekipman ve araç sıkıntısı nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor. Birleşmiş Milletlere göre, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip Gazze'de, İsrail ordusunun ağır bombardımanın yanı sıra sınır kapılarını da kapalı tutması bölgedeki tıbbi ekipman sıkıntısını had safhaya taşıyor. Buna bağlı olarak bölgede protez üretim merkezleri için gereken tıbbi ekipman ve araçların çok kısıtlı olduğu, uzuv kaybı yaşayan Filistinlilerin gelişmiş protezlerden mahrum kaldığı belirtiliyor. Gazze kentindeki Belediye Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi'nde tedavi gören Filistinli Raid Ebu Kes (sağda) ile oğlu Mahmud (solda), yaşadıkları saldırıyı ve tedavi süreçleri ile alakalı AA muhabirine açıklamalarda bulundu.