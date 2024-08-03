Gazze'deki Balıkçılar: Ölümle Yaşam Arasında

Gazze'deki Balıkçıların Zorlu Hayatı

Güçlüklerle Dolu Avlanma Mücadelesi: Gazze Şeridi'nde balıkçılar, İsrail'in 10 aylık bombardıman ve abluka altında geçim sağlamak için ölüm riskiyle avlanmak zorunda kalıyor.

Tehlikeli Sular

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndan balıkçı Muhammed Ebu Mehdi, bölgedeki tehlikenin boyutunu AA muhabirine anlattı. Gidemedikleri kuzeyde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğunu ifade eden Ebu Mehdi, "Burada avlanmak çok riskli ve zor. Bir hafta önce bulunduğumuz noktada, 8-9 balıkçı ile avlanırken bir tank gelip ateş açtı. 4 arkadaşımız hayatını kaybetti," dedi.

Sıkışmışlık ve Ekipman Sorunları

Diğer bir balıkçı Muhammed Ebu Cahcuh, bölgedeki sıkışmışlığın zorluklarını aktardı. "Refah'tan Beyt Hanun'a kadar tüm balıkçılar Gazze Vadisi'nden güney bölgesine sıkışmak zorunda kaldı. Ağlarımızı atacak yer bulamıyoruz. Batıya gitmemiz yasak, oraya gidersek ateş açılıyor," dedi.

Ekipmanların Durumu

Ebu Cahcuh, ağlarının bakım görmediğini ve yeni ağ bulamadıklarını vurguladı. Önceden 200 şekel olan bir ağın fiyatının günümüzde 800-1000 şekel arasında olduğunu belirtti. "Bu koşullarda balıkçılık yapmak imkansız hale geldi," diye ekledi.