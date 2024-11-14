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Gazze'deki Can Kaybı 43 Bini Aştı: Saldırılar 405. Gününde

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 43,736'ya yükseldi; son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:29
Gazze'deki Can Kaybı 43 Bini Aştı: Saldırılar 405. Gününde

Son Durum: Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda can kaybı son 24 saatte 24 kişi daha artarak 43,736'ya ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 405 gündür devam eden saldırılarla ilgili güncel verileri paylaştı.

Saldırılar Sonrası Durum

Yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen üç ayrı "katliam" sonucunda 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 112 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar sebebiyle toplam yaralı sayısının ise 103,370'e yükseldiği kaydedildi.

Çözüm Bekleyen Cenazeler

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi. Bu durum, Gazze'deki insani kriz ve acil yardım ihtiyaçlarını daha da derinleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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