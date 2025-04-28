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Gazze'deki Çocuklar İçin Anma: Özel Eğitim Öğrencilerinden Resim Sergisi

MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu, Gazze'deki çocukları anmak için anlam dolu bir resim sergisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 16:06
Gazze'deki Çocuklar İçin Anma: Özel Eğitim Öğrencilerinden Resim Sergisi

Özel Eğitim Öğrencilerinden Anlamlı Sergi

Başkent Ankara'da, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısına özel bir resim sergisi açtı. Serginin açılışında, AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve diğer birçok misafir bir araya geldi.

Öğrencilerden Duygu Dolu Mesaj

Açılışta konuşan serebral palsili öğrenciler, sergiyi Gazze başta olmak üzere zulme uğrayan tüm insanlara ithaf ettiklerini belirtti. “Gazze çocuk mezarlığı olmasın. Dünyanın hiçbir yerinde masum çocuklar ölmesin” mesajı verdiler. Serginin vurgusu, bu dünyanın değil, hayatını kaybeden masum çocukların dünyasına ait olduğu yönünde oldu.

Serginin Teması ve Amaçları

Açılışta kurdele kesimi yapılmazken, 36 öğrenci tarafından hazırlanan 26 eserden oluşan serginin, Filistin'de yaşamını yitiren çocuklar için dua edilmesinin ardından açılışı gerçekleştirildi. Öğrenciler, hazırladıkları resimler hakkında katılımcılara bilgi verirken, davetliler eserlerin fotoğraflarını çekti.

Gelecek Projeler ve Duyarlılık

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Arif Muzaffer Kul, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Geçen yıl da Gazze'deki çocuklara destek mesajı göndermek için etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Kul, “Filistin çocuk mezarlığı olmasın” düşüncesiyle yola çıktıklarını belirtti. Kul, özel gereksinimli ve gereksinimi olmayan öğrencilerin birlikte hazırlandığı sergi ile bu mesajı tüm dünyaya yaymayı hedeflediklerini aktardı.

Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak ve tüm katılımcılar bu anlamlı çalışmaya destek vermeye davet ediliyor.

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin, Gazze'de...

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısına yaptıkları eserlerden oluşan "Gazze Resim Sergisi" açıldı. Serginin bu dünyaya değil, Gazze'de hayatını kaybeden masum çocukların dünyasına ait olduğunu vurgulamak amacıyla siyah renkte kırık makasların yer aldığı açılışta kurdele kesimi de gerçekleştirilmedi.

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin, Gazze'de...

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısına yaptıkları eserlerden oluşan "Gazze Resim Sergisi" açıldı. Serginin bu dünyaya değil, Gazze'de hayatını kaybeden masum çocukların dünyasına ait olduğunu vurgulamak amacıyla siyah renkte kırık makasların yer aldığı açılışta kurdele kesimi de gerçekleştirilmedi.

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