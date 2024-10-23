Gazze'deki El-Avde Hastanesi İnsani Bir Krizle Karşı Karşıya

El-Avde Hastanesinde Stoklar Tükendi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan El-Avde Hastanesi, devam eden kuşatma ve yakıt eksikliği nedeniyle ilaç ve gıda stoklarının tamamen bittiğini açıkladı. Hastane Müdürü Muhammed Saliha, kaydedilen durumun büyük bir insani felakete zemin hazırladığını kaydetti.

Hastane Çalışmalarının Engellenmesi

Saliha, 21 Ekim tarihinde hastanenin abluka altına alınmasının ardından sağlık hizmetleri sunmanın imkansız hale geldiğini vurguladı. Dışarıdan gelecek destek ya da sağlık personelinin hareketliliği, hastane çevresinin sürekli bombalanması nedeniyle mümkün olmamaktadır.

Hayati Tehlike İçindeki Hastalar

Hastane içerisinde, yeni doğum yapmış ve acil bakıma ihtiyaç duyan pek çok hasta bulunmaktadır. Müdür Saliha, tüm bu bireylerin hastane içerisinde sıkışıp kaldığını, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmadığı takdirde ilerleyen günlerde ciddi bir tehlike ile karşılaşacaklarını belirtti.

Uluslararası Kurtarma Çağrısı

Müdür, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, İsrail'in uyguladığı bombardımanların durdurulması ve tedavi malzemeleri ile yiyeceklerin hastaneye ulaştırılması için baskı yapılması gerektiğini dile getirdi. Saliha, yaşananları bir katliam ve soykırım olarak nitelendirerek, acil önlem alınmasını talep etti.