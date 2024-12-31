Gazze'deki Filistinli Nüfus, İsrail Saldırılarıyla Yüzde 6 Azaldı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Nüfusu Olumsuz Etkiliyor

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinli nüfusunun yüzde 6 oranında azaldığını açıkladı. Büro Başkanı Ala Avd, bu süreçte 45,484 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 100,000 kişinin bölgeden ayrıldığını belirtti.

Hayatını Kaybedenlerin Detayları

Hayatını kaybedenlerin arasında 17,581 çocuk ve 12,048 kadın bulunmakta. Ayrıca, 108,090 kişi yaralı olarak hastanelerde tedavi görürken, yaklaşık 11,000 kişi de kayıp durumda.

Nüfus Verileri

Avd, işgal altındaki Batı Şeria ile birlikte Filistin toplam nüfusunun 5.5 milyon olduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki nüfusun 160,000 kişi azalarak 2.1 milyon seviyesine gerilediğini ifade etti.

Dünya Genelinde Filistin Nüfusu

Dünya genelinde Filistin nüfusunun 2024 sonuna kadar 14.9 milyon olması bekleniyor. Bu rakamın yarısının Filistin dışında, 5.5 milyon kişinin ise Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşadığı belirtildi. Diasporada bulunan yaklaşık 7.6 milyon Filistinlinin 6.4 milyonunun Arap ülkelerinde bulunduğu aktarıldı.

Şiddetin Etkileri ve Altyapıya Verilen Zarar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana yaptığı saldırılarda, 17,492'si çocuk ve 11,979'u kadın olmak üzere toplam 45,541 Filistinli yaşamını yitirdi. 108,338 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında binlerce insanın bulunduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları hedef alındığı için sivil altyapı ciddi bir şekilde tahrip oluyor.