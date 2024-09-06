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Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 8 sivili hedef aldı. Olay sonrası kayıpların sayısı arttı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:04
Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

Gazze'de Kan Donduran Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gerçekleştirdiği hava operasyonlarında 8 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar da olduğu kaydedildi.

Detaylı Bilgiler

Gazze'de yer alan el-Ehli Baptist Hastanesi kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Zeytun Mahallesi'ndeki Razi ailesine ait bir eve düzenledikleri saldırıda, 6 sivilin cansız bedeninin hastaneye getirildiğini bildirdi. Yerel kaynakların aktardığına göre, Tel el-Hava Mahallesi'nde de bir kadın ve küçük kızı yaşamanı yitirdi.

Yenilenen Saldırılar

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail topçu birlikleri Zeytun ve Sabra mahallelerindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına devam etti. Ayrıca Gazze'nin ortasında yer alan el-Bureyc, el-Magazi ve Nusayrat mülteci kampları, gece boyunca bombardıman edildi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı, 7 Ekim tarihinden bu yana sürüyor. Resmi verilere göre, bu süre zarfında 40 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, 94 binden fazla kişi ise yaralandı. Enkaz altında hâlâ kaybolan birçok kişi olduğu bildiriliyor. Ayrıca, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alındığı için sivil altyapı da büyük zarar görüyor.

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