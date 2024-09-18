Gazze'deki İlaç Krizi Derinleşiyor: Hayat Kurtaran İhtiyaçlar Temin Edilemiyor

Gazze'de İlaç Krizi Derinleşiyor

GÜLŞEN TOPÇU - Gazze Şeridi'nde 348 gündür devam eden İsrail saldırıları ve kapalı sınır geçişleri, bölgedeki ilaç sektöründe büyük bir krize yol açtı. Gazze'de yaklaşık 10 bin kanser hastası ve 12 bin yaralının yanı sıra artan bulaşıcı hastalıklar da ilaç ihtiyacını artırıyor.

Kronik Hastalar Zor Durumda

Gazze'deki diyaliz hastaları, mevcut krizin en çok etkilenenleri arasında. Rami Ebu Muavvad, 3 kardeşi ile birlikte ilaç bulmakta büyük mücadele veriyor. Rami, "İlaç bulamıyoruz, bu ilaçları 1 ay önce aldık. Aksa Şehitleri Hastanesi'nde şu anda bu ilaçlar yok. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları bile yemek zorundayız," diyerek durumlarını ifade etti. Ebu Muavvad, hastaneye gitmelerine rağmen talep ettikleri ilaç miktarının yalnızca çok azını alabildiklerini belirtti.

11 Aydır Süren Savaşın Etkileri

El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Depoları Müdürü Dr. Emel Ebu Şerh, savaş öncesinde bazı ilaçların yeterli stoğu olduğunu ancak 11 aylık çatışmaların bu stokları tükettiğini açıkladı. Ebu Şerh, "Temel ilaçlarda %74, tıbbi malzemelerde ise %85 eksikliğimiz var," diyerek ciddi bir durum ortaya koydu.

Artan Talep ve Yetersiz İhtiyaç Karşılaması

Artan göç nedeniyle hastanelere başvuran hasta sayısı her geçen gün artıyor. Nusayrat’ta bulunan El-Avde Hastanesi günde ortalama 1500 kişiye hizmet veriyor. Ancak mevcut stoklar, Gazze'nin güneyindeki 1.7 milyon kişi için yetersiz. Sonuç olarak, ilaç fiyatları özel sektörde fahiş seviyelere çıkmış durumda.

Hayat Kurtaran İlaçların Eksikliği

Başta kalp, tansiyon, kanser ve diyaliz hastaları olmak üzere ilaç bulamayan insanların yaşam riski artmakta. Ebu Şerh, "İlaç girişi yoksa, yaşamın tehlikede olduğu durumların artacağını unutmayın," dedi. Anlaşıldığı üzere Gazze'deki ilaç sıkıntısı, sağlık hizmetlerinin yanı sıra hayatları da tehdit ediyor.