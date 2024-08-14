Gazze'deki İnsani Kriz: Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Açlık ve Tedavi Yetersizliği Sonucu Hayatını Kaybeden Bir Çocuk Daha

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatma ve saldırılarının etkileri giderek ağırlaşıyor. Son olarak, 4 yaşındaki Lina, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği dolayısıyla hayatını kaybetti. Lina'nın amcası Ali Şeyh Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hayatını Kaybeden Çocuğun Koşulları

Halil, Lina’nın zorlu yaşam şartlarına dikkat çekerek, "Çocuk, en temel yaşam gereksinimlerinden yoksun bir çadırda, yüksek sıcaklıklar altında ve uygun hijyen koşulları olmadan yaşıyordu." dedi. Aralarında meyve, vitaminler ve ilaçlar bulunan özel gıdaların alınamadığını belirtirken, devam eden saldırıların bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Gazze'deki Genel Durum

Lina’nın ölümüyle birlikte Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği belirtilmekte. Özellikle kuzeydeki Filistinliler, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar ve saldırılar sonucu ciddi gıda, su ve ilaç kıtlığı ile karşı karşıya kalıyor.

7 Ekim tarihinde başlayan saldırılarda, 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplam 39 bin 965 Filistinli hayatını kaybetti ve 92 bin 294 kişi yaralandı. Bu durum, bölgedeki insani krizin ne denli derinleştiğini gözler önüne seriyor.