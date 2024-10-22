Gazze'deki İnsani Kriz: İsrail Yardımları Engelliyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yardım Engellemeleri

Gazze'deki hükümet, Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 250 binden fazla insani yardım yüklü aracın Gazze Şeridi'ne girişini engellediğini duyurdu.

Filistin Halkına Açlık Krizi

Medya Ofisi'nin yaptığı açıklamada, İsrail'in özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yönelik açlık krizini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "İsrail, gıda ve bebek mamasının girişini engelleyerek sivillere açlık krizi dayatıyor. Bu eylemler insanlık suçudur." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Topluma Tepki Çağrısı

Gazze'deki 2,4 milyon Filistinliye yönelik bu insani krizin, uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu korkunç suç karşısında dünya ülkeleri sessiz kalamaz." denildi.

Civiller Üzerindeki Etkisi

Son verilere göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 42 bin 718 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümlerin büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Ayrıca, sığınma arayışında olan halkın hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı ifade ediliyor.

Yardım Girişlerinin Durumu

Son 169 gündür Gazze'nin tüm bölgelerinde sıkı bir ablukaya tabi tutulduğu ve insani yardımların girişine izin verilmediği kaydedildi. Hükümet, bu durumun binlerce can kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.