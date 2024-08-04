Gazze'deki Okul Saldırısında Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırı Sonuçları Alevleniyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında, zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okulda düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

Saldırıların Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Nasr Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ve Nasr okullarına hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırılarda çok sayıda çocuğun da bulunduğu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kritik Yaralılar ve Katliam İddiaları

Yaralıların durumunun kritik olduğu belirtilirken, Basal, yaşamını yitirenlerin ve yaralananların %80'inin çocuk olduğunu vurgulayarak, “İsrail burada bir katliam gerçekleştirmiştir.” ifadesini kullandı. Gazze kentindeki manzaranın dikkate değer bir trajediye dönüşmesinin altını çizdi.

Güvenlik Sorunları ve Büyüyen Endişe

Basal ayrıca, “İsrail, hiçbir kutsal değere saygı duymuyor. Gazze'de artık güvenli bir yer kalmadı.” diyerek halkın içinde bulunduğu zor durumu ifade etti.

Önceki Saldırılara Dikkat Çekildi

Sağlık kaynaklarının daha önce belirttiği gibi, önceden yapılan bir saldırıda 25 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ayrıca, dünkü saldırılarda Gazze kentinin kuzeyinde, zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hamame Okulu'na düzenlenen saldırıda 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.