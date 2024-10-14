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Gazze'deki Saldırılarda Daha Fazla Can Kaybı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:10
Gazze'deki Saldırılarda Daha Fazla Can Kaybı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde sürdürdüğü hava saldırıları sonucunda 21 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Bölgedeki Son Durum

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği bir topçu saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi ve 40'tan fazla kişi yaralandı.

İHA Saldırıları ve Çocukların Durumu

Cibaliya Mülteci Kampı üzerinde İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 5 kişi hayatını kaybetti ve birçok yaralı olduğu bilgisi geldi. Ayrıca, kampın Safi ve en-Nezle bölgelerine yönelik düzenlenen bir başka saldırıda, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Son Dönem Verileri

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplam 42 bin 289 Filistinli yaşamını yitirdi ve 98 bin 684 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu bildiriliyor. Ayrıca, sivil altyapı hedef alınarak hastane ve eğitim kurumlarına da zarar veriliyor. Son Söz

Bu gelişmeler, bölgede artan insani kriz ve uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.

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