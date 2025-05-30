Gazze'deki Su Krizine Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinden Sert Tepki

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin Gazze Açıklaması

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, Gazze'de yaşanan su krizinin tarihi bir insani felakete dönüştüğünü duyurdu. Dernek binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Aydın, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana uyguladığı abluka ve saldırılar sonucunda Gazze'de suya erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti.

Dehşet Verici Su Tüketim Verileri

Aydın, Gazze'de 7 Ekim öncesinde kişi başına günlük su tüketiminin 80 litre civarında olduğunu, bugün ise bu rakamın 4 litrenin altına düştüğünü ifade etti. Bu durumun büyük bir felakete işaret ettiğini dile getiren Aydın, kirli su tüketiminin yaygın hastalıklara yol açtığını vurguladı.

İnsanlık Meselesi Olarak Su Sorunu

Aydın, insanların temiz suya hasret kaldığını ve susuzluktan ölümlerin yaşandığını belirterek, "Gazze'nin su sorunu bir bölge meselesi değil, bir insanlık meselesidir. Tüm devletlerin, yardım kuruluşlarının ve STK'lerin bu konuda seferber olması gerekiyor," dedi.

Gazze Belediyesi'nden Acil Durum Bildirimi

Toplantıya canlı bağlantıyla katılan Gazze Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mahir Salim ise bölgedeki su altyapısının hedef alındığını ve büyük oranda tahrip edildiğini aktardı. Salim, kanalizasyon sularının caddelere aktığını ve temiz suya ulaşmanın neredeyse imkansız hale geldiğini sözlerine ekledi.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, açıklamalarda bulundu.