Gazze’deki Vahşete Bakan Fidan’dan Çarpıcı Açıklama: Failler Kör ve Sağır

Antalya Diplomasi Forumu’nda Bakan Fidan’dan Adalet Vurgusu

-Antalya'da düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, uluslararası düzenin adalet ve eşitlik vaat etmediğini belirterek, uluslararası sistemin zayıfladığını vurguladı. Adalet üzerine kurulu olmayan düzenlerin kalıcı olamayacağını ifade eden Fidan, Türkiye'nin krizlere karşı yapıcı bir tutum sergilediğini dile getirdi.



"KÜRESEL ADALETSİZLİĞE KARŞI MÜCADELE"

Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin barış ve refahı temsil ettiğini belirtti. Fidan, Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşunun uluslararası sistemin meşruiyet krizinin işareti olduğunu söyledi.

"KÜRESEL VİCDAN ATEŞKES DİYOR"

Gazze'deki katliamın durmasını isteyen küresel vicdanın ateşkes çağrısında bulunduğunu belirten Fidan, ancak faillerin bu seslere kör ve sağır olduğunu ifade etti. Fidan, krizin çözümü için girişimlerin başlatıldığını ve Gazze temas grubu olarak çözüm yollarını tartışacaklarını açıkladı.

"MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Ukrayna-Rusya savaşının 3. yılına girdiğini belirten Fidan, barış müzakerelerini sağlamak için Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bölgesel sahiplenme amacıyla coğrafyasındaki sorunların çözümüne öncülük ettiğini söyleyen Fidan, terörle mücadelede de kesintisiz hizmet verdiklerini vurguladı.

"DİPLOMASİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Fidan, devletler arası ilişkilerin giderek karmaşık hale geldiğini ve diplomasiye olan ihtiyacın arttığını dile getirdi. Diplomasiye duyulan ihtiyacın değişmeyen bir husus olduğunu belirten Fidan, krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak için Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiğini açıkladı.