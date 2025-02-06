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Gazze'deki Yerinden Edilen Filistinliler: Çadırlar Yağmur ve Kanalizasyon Suları Altında Kaldı

Gazze Belediyesi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının su baskınlarıyla karşı karşıya olduğunu ve insani felaket yaşandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:44
Gazze'deki Yerinden Edilen Filistinliler: Çadırlar Yağmur ve Kanalizasyon Suları Altında Kaldı

Gazze Belediyesi Uyarıda Bulundu

Gazze Belediyesi sözcüsü Hüsnü Muhenna, İsrail'in 15 aydır süren saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin çadır ve barınma merkezlerinin yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldığını belirterek, kentte insani bir felaket yaşandığını duyurdu.

Altyapı Sorunları Kritik Hale Geldi

Muhenna, insani şartların daha da kötüleştiğini ifade ederek, "Temel hizmetleri sağlamak için gerekli kaynak ve ekipmanların eksikliği yanı sıra altyapının ciddi şekilde hasar görmesi, kentte su ve kanalizasyon konusunda boğucu bir insani felaketle karşı karşıya olmamıza neden oldu" dedi.

Soğuk Hava Koşulları Etkili Oluyor

Son günlerde Gazze'de hissedilen soğuk hava, çadır kamplarındaki ve barınma merkezlerindeki Filistinlilerin acılarını artırdı. Muhenna, yağmur ve kanalizasyon sularının yüzlerce çadırı sular altında bıraktığını ve çok sayıda çadırın kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Altyapıda Büyük Hasar

Belediye ekiplerinin, İsrail ordusunun kuşatması altındaki bölgelere ulaştıklarını bildiren Muhenna, bu bölgelerde önemli altyapı tesislerinin hasar gördüğünü kaydetti. 8 kanalizasyon suyu pompalama istasyonu, 3 yağmur suyu toplama havuzu ve 175 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon şebekesinin zarar gördüğünü açıkladı.

Elektrik Krizi Durumu Zorlaştırıyor

Devam eden elektrik krizi ve yakıt eksikliğinin, hayati hizmetlerin sağlanmasını zorlaştırdığını vurgulayan Muhenna, İsrail'in elektrik jeneratörlerine ve güneş panellerine zarar vermesinin durumu daha da kötüleştirdiğini aktardı.

İnsani Felaketin Boyutu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinden 19 Ocak'a kadar süren saldırıları sonucunda 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin medyaya yansıyan verilerine göre ise, bu süre zarfında Gazze'nin altyapısının %88'i yok edildi.

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