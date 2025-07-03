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Gazze'den Türkiye'ye Yaralı Transferi: 4 Hasta Tedavi İçin Uçtu

Gazze'deki saldırılarda yaralanan 4 hasta Türkiye'ye getirildi. Aralarında TRT Arabi kameramanı da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 09:20
Gazze'den Türkiye'ye Yaralı Transferi: 4 Hasta Tedavi İçin Uçtu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, yaralanan 4 hastanın Türkiye'ye tedavi için transferi gerçekleştirildi. Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan hastalar, Türkiye’ye ulaşmak üzere uçakla yola çıktı.

Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları uçağı, 4 yaralı ve 7 refakatçiyi İstanbul Havalimanı’na ulaştırdı. Ardından Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilen yaralılar, burada tedavi süreci için ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan biri, İsrail güçlerine ait tank ile gerçekleştirilen saldırı sonrası sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Mohammed Abdullah Shehada. Diğeri ise, TRT ekibinin basın aracına yönelik düzenlenen hava saldırısında yaralanan Sami Fuad Mahmoud Barhoom isimli muhabir. Barhoom'un araçlarına atılan 5 kurşun nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğu bildiriliyor.

Türkiye, yaralıların tedavi süreçlerini üstlenerek sağlık hizmetlerini sunmaya devam ediyor.

Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi tedavi için uçakla...

Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi tedavi için uçakla Türkiye'ye getirildi. Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi ile önce İstanbul Havalimanı'na geldi. Daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'na refakatçi ve hastaların gelişi sağlandı. Uçaktakiler, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi tedavi için uçakla...

Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi tedavi için uçakla Türkiye'ye getirildi. Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi ile önce İstanbul Havalimanı'na geldi. Daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'na refakatçi ve hastaların gelişi sağlandı. Uçaktakiler, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

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