Gazze'den Yola Çıkan Türk Vatandaşlar İstanbul'a Ulaştı

İsrail saldırıları sebebi ile ateş hattında kalan 142 Türk vatandaşı Mısır üzerinden İstanbul'a geldi. Gazze'den tahliye edilen vatandaşlar Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Kahire Havalimanı'ndan kalkan uçak ile İstanbul Havalimanı'na ulaştı.





İstanbul'a ulaşan vatandaşlar Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ve AFAD yetkileri tarafından karşılandı. Yapılan pasaport kontrolünün ardından bazıları kendilerine tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı. Çeşitli illere gidecek olanlar için ise onlar için ayrılan otellere yerleştirildi.