Gazze Hastanelerinden Korkutan Rapor: Uzuv Kayıpları Artıyor

İsrail'in Saldırıları Artıyor

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana, bombalamalarda yoğunluğun ve kullanılan silahların benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade eden Hums, “İsrail stoklarını yeniledikten sonra yeni ABD menşeli silahları kullanıyor, bu da hücrelerin tamamen parçalanmasına neden oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok yaralanmanın yanmış uzuvlar nedeniyle “kanama olmadan ampütasyon” şeklinde gerçekleştiğini aktaran Hums, tıbbi ekiplerin kısıtlı kaynaklara rağmen olası protez uzuvları yapılandırmaya çalıştığını belirtti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Hums, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın kimyasal silahları test edecek laboratuvarları olmadığını fakat uluslararası analiz için kanıtların mevcut olduğunu kaydederek, “İsrail, tek DNA laboratuvarını bombaladı ve bu da aileleri sevdiklerini kalıntılar veya kıyafetler üzerinden teşhis etmek zorunda bıraktı.” şeklinde konuştu.

Ek olarak, Doktor Hums, uluslararası toplumun, hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlik tespitinden ve İsrail’in Filistinlilere karşı kullandığı silahların incelenmesinden sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.