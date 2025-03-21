Gazze Hastanelerinden Korkutan Rapor: Uzuv Kayıpları Artıyor

Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin çoğunda uzuv kaybı ve ağır yanıklar olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:02
Gazze Hastanelerinden Korkutan Rapor: Uzuv Kayıpları Artıyor

Gazze Hastanelerindeki Durum Korkutucu

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Doktor Mervan el-Hums, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hastanelere getirilen hayatını kaybeden Filistinlilerin çoğunda ağır yanıklar ve tam vücut uzuv kayıpları görüldüğünü açıkladı.

Hums, Safa Haber Ajansı

İsrail'in Saldırıları Artıyor

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana, bombalamalarda yoğunluğun ve kullanılan silahların benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade eden Hums, “İsrail stoklarını yeniledikten sonra yeni ABD menşeli silahları kullanıyor, bu da hücrelerin tamamen parçalanmasına neden oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok yaralanmanın yanmış uzuvlar nedeniyle “kanama olmadan ampütasyon” şeklinde gerçekleştiğini aktaran Hums, tıbbi ekiplerin kısıtlı kaynaklara rağmen olası protez uzuvları yapılandırmaya çalıştığını belirtti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Hums, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın kimyasal silahları test edecek laboratuvarları olmadığını fakat uluslararası analiz için kanıtların mevcut olduğunu kaydederek, “İsrail, tek DNA laboratuvarını bombaladı ve bu da aileleri sevdiklerini kalıntılar veya kıyafetler üzerinden teşhis etmek zorunda bıraktı.” şeklinde konuştu.

Ek olarak, Doktor Hums, uluslararası toplumun, hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlik tespitinden ve İsrail’in Filistinlilere karşı kullandığı silahların incelenmesinden sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

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