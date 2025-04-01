Gazze Hükümeti, Filistinli Gazetecinin Öldürülmesini Kınadı

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil ve ailesinin yaşamını yitirmesini kınadı. Bu trajik olay, gazetecinin eşi ve üç çocuğuyla birlikte hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırıları sonucunda öldürülen gazeteci sayısının 209 olduğu vurgulandı. Açıklamada, Aksa Radyosu'na çalışan gazeteci el-Berdevil için yas tutulduğu ve bu tür saldırıların kınandığı belirtildi.

Ayrıca, dünya çapındaki insan hakları kuruluşları ve basın örgütlerine, Gazze'deki gazetecilere yönelik sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı. Açıklamada, İsrail, ABD yönetimi ve soykırım suçuna katılan ülkelerin bu vahşi suçlardan sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi.

Son olarak, uluslararası topluma ve kuruluşlara, Gazze'deki soykırımı durdurmak için İsrail'e baskı yapmaları yönünde çağrıda bulunuldu.