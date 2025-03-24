Gazze Hükümeti: İsrail Ablukası Tehlikeli Aşamada

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in insani ve tıbbi yardımların girişine koyduğu ablukayı eleştirerek, Gazze Şeridi'nin "tehlikeli bir aşamaya" girdiği uyarısında bulundu. Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Devam eden soykırım, vahşi saldırılar, dökülen kanlar ve boğucu ablukanın gölgesinde, işgal devleti İsrail, sınır kapılarını kapatma, aç bırakma, sudan mahrum bırakma ve imha politikalarıyla 2,4 milyondan fazla Filistinliye karşı sistematik suçlar işlemeye devam ediyor" denildi.

İsrail'in 23 gündür Gazze'ye girişleri engellediğine dikkat çeken açıklamada, günlük 600 yardım tırı ile 50 yakıt tırının Gazze'ye girmesinin engellendiği, bunun da sağlık ve diğer hayati alanlarda "korkunç bir felakete yol açtığı" vurgulandı.

Gazze'de zorla aç bırakma politikalarının sürdüğüne, mutfak tüpü eksikliği nedeniyle pek çok fırının kapandığına ve unun tükenmek üzere olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, hastane jeneratörleri için gerekli yedek parçaların, temel ilaçların ve tıbbi malzemelerin girişinin engellendiği kaydedilerek, yüzlerce cerrah ve sağlık çalışanının bölgeye girişine izin verilmediği belirtildi.

Mart ayında, Gazze'de 42 gün süren ateşkesin ilk aşamasının sona ermesine rağmen, İsrail'in ikinci aşamaya geçmeyi reddettiği ve insani yardımları yeniden durdurduğu ifade edildi. Bu durumun, Hamas’ı baskı altına almak için açlığı bir silah olarak kullanma stratejisinin bir parçası olduğu öne sürüldü. Hamas ise uluslararası toplumdan derhal ikinci aşama müzakerelerine başlanmasını talep etmektedir.

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart'ta şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu dönemde, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 1200'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda ise hayatını kaybeden Filistinli sayısı 50 bin 82'ye, yaralı sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.