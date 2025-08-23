DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.698.793,63 0,14%

Gazze Hükümeti İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Gazze hükümeti, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını kınadı; Halid el-Medhun'un ölümüyle hayatını kaybeden gazeteci sayısı 240'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:16
Gazze Hükümeti İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Gazze Hükümeti İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef alarak öldürmesini şiddetle kınadı ve bu suçlardan doğrudan sorumlu tuttu.

Hükümetten sert kınama

Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik suikast ve saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı bildirildi. Açıklamada, uluslararası toplum ve ilgili kuruluşlara, 'işgalin suçlarını kınama, sorumluları caydırma, uluslararası mahkemelerde yargılama ve adalete teslim etme' çağrısı yapıldı.

Basın kuruluşlarına çağrı

Açıklamada ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın kuruluşlarına çağrıda bulunularak, Gazze'deki medya çalışanlarına karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması istendi. Metinde 'İsrail işgali, ABD yönetimi ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa gibi soykırıma ortak olan ülkeler, bu vahşi suçlardan tamamen sorumludur.' ifadelerine yer verildi.

Halid el-Medhun'un ölümü ve can kaybı

Filistinli Gazeteciler Sendikası (FMK) tarafından yapılan açıklamada, Filistin devlet televizyonu kameramanı Halid el-Medhun'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde İsrail ordusunun doğrudan saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Medhun'un öldürülmesiyle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 240'a yükseldi.

Saldırılar, gözlemler ve uluslararası tepkiler

İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri kasten hedef aldığı, tutukladığı ve tehdit ettiği kaydediliyor. Gözlemciler, bunun Filistinlileri susturma ve Gazze'de işlenen suçların ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu ifade ediyor.

Sivil kayıplar ve insani tablo

Saldırılarda öne çıkan olaylardan biri, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında kurulu çadırları hedef alan bombardımanda, aralarında Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazetecinin öldürülmesiydi. İsrail'in ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarda, 62 bin 622 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 157 bin 673 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Saldırılar nedeniyle 114'ü çocuk 281 kişi de kıtlık sonucu hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Duran'dan İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni Daveti
4
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı
5
Yerlikaya: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanı Hatırlatıyor'
6
Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil
7
Gündem Özeti — 24 Ağustos 2025: Gazze'de Yeni Plan ve Spor Programı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı