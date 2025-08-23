Gazze Hükümeti İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef alarak öldürmesini şiddetle kınadı ve bu suçlardan doğrudan sorumlu tuttu.

Hükümetten sert kınama

Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik suikast ve saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı bildirildi. Açıklamada, uluslararası toplum ve ilgili kuruluşlara, 'işgalin suçlarını kınama, sorumluları caydırma, uluslararası mahkemelerde yargılama ve adalete teslim etme' çağrısı yapıldı.

Basın kuruluşlarına çağrı

Açıklamada ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın kuruluşlarına çağrıda bulunularak, Gazze'deki medya çalışanlarına karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması istendi. Metinde 'İsrail işgali, ABD yönetimi ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa gibi soykırıma ortak olan ülkeler, bu vahşi suçlardan tamamen sorumludur.' ifadelerine yer verildi.

Halid el-Medhun'un ölümü ve can kaybı

Filistinli Gazeteciler Sendikası (FMK) tarafından yapılan açıklamada, Filistin devlet televizyonu kameramanı Halid el-Medhun'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde İsrail ordusunun doğrudan saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Medhun'un öldürülmesiyle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 240'a yükseldi.

Saldırılar, gözlemler ve uluslararası tepkiler

İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri kasten hedef aldığı, tutukladığı ve tehdit ettiği kaydediliyor. Gözlemciler, bunun Filistinlileri susturma ve Gazze'de işlenen suçların ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu ifade ediyor.

Sivil kayıplar ve insani tablo

Saldırılarda öne çıkan olaylardan biri, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında kurulu çadırları hedef alan bombardımanda, aralarında Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazetecinin öldürülmesiydi. İsrail'in ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarda, 62 bin 622 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 157 bin 673 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Saldırılar nedeniyle 114'ü çocuk 281 kişi de kıtlık sonucu hayatını kaybetti.