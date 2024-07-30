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Gazze Hükümeti: İsrail'in Han Yunus'a 8 Gün Süren Saldırıları Ciddi Kayıplara Yol Açtı

Gazze'de en az 250 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:01
Gazze Hükümeti: İsrail'in Han Yunus'a 8 Gün Süren Saldırıları Ciddi Kayıplara Yol Açtı

Han Yunus'taki Saldırılar ve Yaşam Kayıpları

Gazze'deki hükümet yetkilileri, İsrail ordusunun Han Yunus bölgesine yönelik gerçekleştirdiği kara saldırılarının 8 gün sürdüğünü ve bu süre zarfında en az 250 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, 300’den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.Hükümet Açıklaması

Yapılan açıklamada, saldırıların sivil yaşam alanlarını hedef aldığı ve bölgede büyük bir insani kriz oluşturduğu belirtildi.

Kayıpların Sebepleri

Uzmanlar, bu çatışmalara dair sürekli artan saldırıların, yerel halk üzerinde derin yaralar bıraktığını ifade ediyor. Han Yunus'taki durumu yakından takip eden uluslararası gözlemciler, yaşanan olayların hızla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguluyor.

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