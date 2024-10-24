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Gazze Hükümeti: İsrail, Kuzeyi Tampon Bölgeye Dönüştürmeye Çalışıyor

Gazze'deki Filistin yönetimi, İsrail'in çadırları yakarak bölgeyi boşaltmaya çalıştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 07:15
Gazze Hükümeti: İsrail, Kuzeyi Tampon Bölgeye Dönüştürmeye Çalışıyor

Gazze Hükümeti'nden Önemli Açıklama

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun son günlerde Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilenlerin çadırlarını yakarak bölgeyi tampon bölgeye dönüştürme çabalarını kınadı.

İsrail'in Yerinden Etme Politikaları

Filistin hükümetinden İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki barınma merkezlerinde yerlerinden edilen kişilere yönelik uyguladığı zorla yerinden etme politikalarının detaylarını paylaştı.

Sevabite, "Son günlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere birçok bölgeye kara ve hava saldırıları düzenleyen İsrail, burada kalan insanları tahliye etmeye zorlamak için çadırlarını yakmaktadır" dedi.

Uluslararası Hukuk İhlali

Sevabite, İsrail'in bu eylemlerinin uluslararası hukuk ve insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyini bir tampon bölge haline getirme hedefi kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Açlık Politikası ve Uluslararası Tepki

Filistin hükümetinin Medya Ofisi Müdürü, Şimdi ise Gazze'deki Filistin halkının aç bırakılması üzerinden bir açlık politikası uygulandığını belirterek, "Uluslararası toplumu bu durumu kınamaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Sevabite, ABD ve Batı ülkelerini işe karışmaları, soykırımı durdurmaları için İsrail'e baskı yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Açıklamalarında ayrıca, "İsrail, bölgedeki yardım girişlerini engelleyerek, Gazze'nin kuzeyindeki halkı ciddi bir tehdit altına almıştır" dedi.

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