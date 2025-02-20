Gazze Hükümeti'nden Kızılhaç'a Çifte Standart Kınaması

Gazze'deki Hükümetten Kızılhaç'a Kınama

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin, İsrailli ve Filistinli esirlerin cenazelerinin teslimindeki çifte standartlarını kınadı.

İsmail es-Sevabite'den Açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılhaç İsrailli esirlerin cenazelerini teslim aldığında ciddi törenler düzenlerken, Filistinli şehitlerin cenazeleri mavi torbalar içinde teslim ediliyor ve insan onurunun en temel unsurlarından yoksun şekilde kamyonlara atılıyor." dedi.

Ayrımcılığa Dikkat

Sevabite, yaşanan çifte standarda dikkat çekerek, "Muameledeki bu apaçık ayrımcılık, çifte standartları yansıtıyor ve uluslararası toplumun adalet ve hakkaniyeti sağlamadaki yetersizliğini ortaya koyuyor!" şeklinde konuştu.

Hamas ve Cenaze Teslimatı

Bu sabah Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Teslim işlemi sırasında her biri ayrı tabutlara konulan İsrailli esirler, bu konuda daha detaylı bir saygı gösterimi ile karşılandı.