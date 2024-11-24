Gazze Hükümeti: Yakıt Kıtlığı Sağlık Sistemini Çökertebilir

Gazze Hükümetinden Kritik Uyarı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, yakıt krizinin sağlık sistemini tehdit ettiğini ve bunun, tüm sağlık altyapısının çökmesine yol açabileceğini aktardı. Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Hastanelerdeki Yakıt Kıtlığı

Sevabite’ye göre, Gazze'deki sağlık tesisleri, yakıt kıtlığı nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, hastanelerin ciddi kısıtlamalara gitmesine ve bazı bölümlerinin kapatılmasına neden oldu.

İsrail'in Saldırıları ve Etkisi

İsrail ordusunun hastanelere akaryakıt girişini engellediğini vurgulayan Sevabite, bu eylemin Gazze'deki sağlık sisteminin ortadan kaldırılmasına yönelik sistematik bir girişim olduğunu belirtti. Krizin devam etmesi durumunda, sağlık alanında “benzeri görülmemiş bir insani felaket” yaşanabileceğinin altını çizdi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Sevabite, dünya devletlerini Gazze'deki sağlık sistemini kurtarmak için ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmeye davet etti. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalarda son 48 saatte 120 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybının 44 bin 176'ya yükseldiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.