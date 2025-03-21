Gazze Hükümetinden Arap Ülkelerine 'İsrail Büyükelçilerini Sınır Dışı Edin' Çağrısı

Gazze hükümeti, Arap ülkelerinden İsrail büyükelçilerinin derhal sınır dışı edilmesini talep etti, insani kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:32
Gazze Hükümetinden Arap Ülkelerine 'İsrail Büyükelçilerini Sınır Dışı Edin' Çağrısı

Gazze'den Acil Çağrı: Arap Ülkeleri İsrail Büyükelçilerini Sınır Dışı Edin

Gazze'deki Filistin hükümeti, Filistinlilere yönelik katliamın durması için Arap ülkelerindeki İsrail büyükelçilerinin derhal sınır dışı edilmesi gerektiğini duyurdu. Bu önemli açıklama, hükümetin Medya Ofisi tarafından yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in tüm uluslararası sözleşmeleri ve yasaları çiğneyerek Gazze halkını sistematik bir şekilde aç ve susuz bıraktığı vurgulandı. 530 gündür Gazze'ye uygulanan boğucu ablukayı eleştiren hükümet, bu durumun benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını belirtti.

İsrail'in gıda, su, ilaç ve yakıt girişlerini engelleyerek 2,4 milyondan fazla Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Hükümet, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasını ve işlenen soykırıma ortak olmasını kınadı.

Açıklamada, insani değerleri savunma konusundaki güvenilirliklerinin ciddi bir sınavdan geçtiği belirtildi. Filistin hükümeti, uluslararası toplum ve Arap ülkelerinin soykırımın sona ermesi için acilen harekete geçmesi gerektiğini yineledi.

Sonuç olarak, dünya ülkelerinin Filistinlilerin maruz kaldığı açlık ve susuzluğun sona ermesi için İsrail'e baskı uygulaması, Arap ülkelerinden ise İsrail büyükelçilerini derhal sınır dışı etmesi talep edildi.

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