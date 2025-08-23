Gazze: Kameraman Halid el-Medhun İsrail Saldırısında Öldü

Gazze'de Kameraman Halid el-Medhun İsrail Saldırısında Öldü

Filistin Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler Hedef Alınıyor

Filistin devlet televizyonu kameramanı Halid el-Medhun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yaşanan olayları takip ederken İsrail ordusunun doğrudan saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası (FMK) yaptığı yazılı açıklamada, 'Meslektaşımız gazeteci Halid el-Medhun'un şehit olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi, Zikim'deki olayları takip ederken İsrail işgal güçlerinin doğrudan saldırısıyla şehit düştü.' ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının 'gerçeği gizlemek ve Filistinlilerin sesini susturmak için işlenen sürekli bir suç' olduğu belirtilerek bunun Filistinli medya çalışanlarının kararlılığını kıramayacağı vurgulandı.

Medhun'un öldürülmesiyle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 240'a yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, 19 Ağustostaki açıklamasında gazeteci İslam el-Kumi'nin öldürülmesinin ardından bu sayının 239'a çıktığını bildirmişti.

10 Ağustos'ta İsrail'in Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında kurulu çadırları hedef alan bombardımanda, aralarında Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazeteci öldürülmüştü.

İsrail'in uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri kasten hedef aldığı, tutukladığı ve tehdit ettiği kaydediliyor. Gözlemciler, bunun Filistinlileri susturma ve Gazze'de işlenen suçların ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu ifade ediyor.

İsrail'in ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarda, 62 bin 622 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 157 bin 673 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Saldırılar nedeniyle 114'ü çocuk 281 kişi de kıtlık sonucu hayatını kaybetti.