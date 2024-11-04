Gazze Mahkemesi Kuruldu: Savaş Suçlarına Karşı Hukuki Bir İnisiyatif

Gazze Mahkemesi Kuruluşu

İnsanlık ve vicdan adına bağımsız bir platform oluşturan Gazze Mahkemesi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını incelemek amacıyla bir araya gelen akademisyenler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcileriyle Londra’da hayata geçirildi.

Londra Toplantısı

Birleşmiş Milletler'in eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya 100'e yakın kişi katıldı. Ortak çalışmalara yön veren isimler arasında, BM'nin önceki raportörlerinden Michael Lynk ve Hilal Elver, ayrıca akademiden Noura Erakat, Susan Akram, Ahmet Köroğlu gibi isimler yer aldı.

Uluslararası Katılımcılar

Toplantıya, uluslararası düzeyde tanınmış birçok isim de iştirak etti. Ilan Pappe, Jeff Halper, Cornell West, Naomi Klein gibi önemli kişiler, mahkeme sürecine katkı vermek üzere bir araya geldi.

Özel Oturumlar ve Sivil Toplum Temsilcileri

Mahkeme için hayati öneme sahip olan Filistinli sivil toplum kuruluşları ve hak örgütleriyle özel oturumlar düzenlendi. Öne çıkan organizasyonlar arasında Law for Palestine, Al-Haq ve Addameer yer alıyor.

Gençlik Kurumları Desteği

Gazze Mahkemesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumunun (ICYF) desteği ile 66 gençlik kuruluşu aracılığıyla güçlendirilmiştir.

Toplantıların İçeriği ve Gelecek Aşamalar

İlk toplantılarda mahkemenin lojistik süreçleri, organizasyon yapısı ve çalışma esasları belirlendi. Mayıs 2025'te Saraybosna'da bir oturum yapılarak kamuoyuna bilgi aktarılacak; Ekim 2025'te İstanbul'da ise ana duruşma gerçekleşecek.

Mahkemenin Amaçları

Mahkemenin ana hedefi, 7 Ekim sonrası insan hakları ihlallerini, soykırım ve savaş suçları bağlamında incelemek. Bu bağımsız platform, Gazze'deki kriz ve ihlalleri uluslararası düzeyde görünür kılmayı amaçlamaktadır. Mahkeme, uluslararası hukuk ve insan hakları bağlamında şeffaf bir yargılama süreci öngörmektedir.

Sonuç ve Gelecek Perspektifi

Gazze Mahkemesi, benzer suçların ele alınması konusunda uluslararası yargı organlarına destek sunma amacını gütmektedir. Bu bağlamda, İsrail'le ilgili savaş suçları ve soykırım iddiaları, mahkeme sürecinde ele alınarak uluslararası kamuoyuna sunulacaktır.

İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İngiltere'nin başkenti Londra'da "Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal)" girişimini başlattı ve iki gün boyunca 100’e yakın kişinin katıldığı çeşitli toplantılar yapıldı. Projenin başkanlık heyetinde eski Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörlerinden Michael Lynk (sağ 3), Hilal Elver (sol 2), Susan Akram (sağ 2), Ahmet Köroğlu (solda), Cemil Aydın (sağda), ve Penny Green (sol 2) bulunuyor.

İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İngiltere'nin başkenti Londra'da "Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal)" girişimini başlattı ve iki gün boyunca 100’e yakın kişinin katıldığı çeşitli toplantılar yapıldı. Projenin başkanlık heyetinde eski Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörlerinden Michael Lynk (sağ 3), Hilal Elver (sol 2), Susan Akram (sağ 2), Ahmet Köroğlu (solda), Cemil Aydın (sağda), ve Penny Green (sol 2) bulunuyor.